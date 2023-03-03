Лайфхак: как закупить продукты к 8 Марта за пять минут

В преддверии 8 Марта женщины хотят отдыхать и принимать подарки, а не тратить время на походы по магазинам в поисках продуктов для праздничного ужина

Выход есть: закупить все необходимое по низкой цене и при этом потратить всего пять минут поможет дискаунтер «Доброцен». При этом к празднику компания делает подарок — промокод на доставку всего за 1 рубль.

Клиентам популярной сети не придется сталкиваться тележками, бродя между прилавками, и тратить время на стояние в очередях — нужно лишь заранее выбрать все необходимое в интернет-магазине.

В заказ могут войти любые товары из ассортимента «Доброцена»: продукты, готовые блюда, товары для дома и дачи, средства гигиены, канцелярия и многое другое. После того как корзина будет сформирована на сумму 1000 рублей или больше, достаточно выбрать услугу самовывоза и отправиться в магазин в любое удобное время: например, в обеденный перерыв или вечером, когда пробки на дорогах уже рассосутся. Всего на получение покупки дается два дня. На месте необходимо назвать продавцу номер заказа, который до этого вы получите в СМС, после чего вам вынесут товар, упакованный в фирменные пакеты «Доброцена». Весь процесс займет не более пяти минут. Подробнее об условиях самовывоза можно узнать тут.





А для тех, кому лень вставать с дивана или нет времени из-за большого количества работы, «Доброцен» предлагает«Заказ с доставкой». Им можно воспользоваться при покупке на сумму от 1500 рублей. На сайте магазина вы сможете выбрать удобный день и интервал времени для получения товаров. Курьер предупредит вас о своем приезде заранее. Заказ будет доставлен прямо до квартиры — вам не придется встречать его у подъезда и тащить тяжелые пакеты.





Для того чтобы доставка обошлась всего в 1 рубль, «Доброцен» дарит промокод HELLO03. Воспользоваться им можно в течение всего марта.*





*Акция действует на покупку в интернет-магазине «Доброцен». Промокод предоставляет снижение цены на оплату услуг доставки до одного рубля. Срок действия промокода с 1 по 31 марта 2023 года. Промокод действует на один заказ.

Организатор акции: ООО «Правильный выбор», 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, строение 24, офис 704, ОГРН: 1169658055214.