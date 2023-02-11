Лаврентьев день отмечают по народному календарю 11 февраля

Наши предки в этот день определяли погоду на март

Сегодня, 11 февраля, по народному календарю отмечается Лаврентьев день. Православные вспоминают Преподобного Лаврентия, Туровского епископа, который прославился даром исцеления. А наши предки в этот день спасались от нечистой силы и судили о погоде на март. Подробнее о традициях и запретах праздника, а также народных приметах — в материале ИА «Первое областное».

Наши предки считали, что 11 февраля — неблагоприятный день. Они верили, что именно на Лаврентия ведьмы и колдуны становились особенно активными и старались всячески навредить человеку, насылая порчу или сглаз. Поэтому люди старались не выходить из дома без особой надобности, а также не брали ничего из рук незнакомцев.

Также на Руси считали, что в этот день нечистая сила устраивала заломы сухой травы. Чтобы отпугнуть ее, нужно было воткнуть по углам поля чертополох.

Запреты

На Лаврентия супругам нельзя ссориться, иначе ссора будет затяжной.

Не рекомендуется выходить на улицу после захода солнца. Считается, что нечистая сила может запутать и завести не туда.

Нельзя ругаться рядом с зеркалом, думать о плохом, о болезнях, иначе нечистая сила через отражение увидит слабости человека и навредит еще больше.

Нельзя разбивать друг об друга вареные яйца, иначе задуманное не исполнится.

Народные приметы

11 февраля наши предки гадали по луне, каким будет первый весенний месяц. В случае, если луна растущая, можно было определить погоду на первую половину марта. А если на Лаврентия новолуние — то вторую половину.

Кроме того, если 11 февраля стоит мороз, значит, август будет жарким.

Если погода на Лаврентия ветреная — год будет дождливым.

Если лес шумит — поднимется сильный ветер.