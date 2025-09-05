«Ласточка» Челябинск — Уфа перевезла за первый месяц работы 15 тысяч пассажиров

Первая электричка отправилась в путь 2 августа

В первый же месяц работы электропоезд «Ласточка», который ездит из Челябинска через Уфу в Дему, перевез 15 тысяч пассажиров, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Первая «Ласточка» до Уфы отправилась в путь 2 августа. Из Челябинска она выезжает по субботам, воскресеньям и понедельникам в 06:04 и прибывает в Уфу в 15:21, а на конечную станцию Дема — в 15:36.

Назад в Челябинск «Ласточка» бегает по пятницам, субботам и воскресеньям. Со станции Дема она отправляется в 13:25, из Уфы — в 13:39 и прибывает в Челябинск в 23:05 по местному времени.

Полный билет в одну сторону стоит 1751,40 рублей, но на маршруте действуют льготы.