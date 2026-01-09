Лариса Долина освободила квартиру в Москве для новой собственницы

Ранее Верховный суд РФ признал право на жилплощадь за Полиной Лурье

Певица Лариса Долина освободила квартиру в районе Хамовники в Москве, которую она продала за 112 миллионов рублей Полине Лурье, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката покупательницы.

При этом юрист уточнила, что певица пока не передала квартиру: встреча с ее представителем для передачи ключей запланирована на ближайшее время.

Лариса Долина продала квартиру Полине Лурье в 2024 году. Позже певица заявила, что стала жертвой мошенников, после чего последовала череда судебных разбирательств. Верховный суд РФ признал право собственности за Полиной Лурье.

В период судебного спора певица столкнулась с «культурой отмены» в нескольких заведениях общепита, в том числе в Челябинске.