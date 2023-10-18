Лагерь ММК вошел в топ‑10 детских лагерей России

Эксперты отметили инфраструктуру и работу педколлектива

Во Всероссийском детском центре «Смена» подвели итоги конкурса «Лучший детский лагерь России — 2023». В десятку самых успешных вошли и магнитогорские «Уральские зори», сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

Эксперты оценивали инфраструктуру, уровень безопасности, подготовки образовательных программ и педагогических кадров, наличие программ воспитания и развития, условий для оздоровления, питания и комфортного проживания, положительных отзывов от детей и родителей и другие факторы, подтверждающие эффективность работы лагеря.

В десятке лучших также находятся лагеря: «Мир» (Ростовская область), лагерь имени Володи Дубинина (Саратовская область), детский центр «Россонь» (Ленинградская область), «Горизонт» (Московская область), «Зеркальный» (Санкт-Петербург), «Литвиново» (Московская область), «Северный Артек» (Архангельская область), а также «Город детства» и «Солнечная страна» (Оренбургская область).