Лабубу-мания на Урале: спрос на поздравления от плюшевого монстра вырос в 9 раз

Родители все чаще ищут аниматоров в костюмах модной игрушки

На Урале бум на Лабубу: в июле спрос на поздравления аниматоров в ростовых костюмах монстров поднялся в девять раз по сравнению с прошлым месяцем. Статистикой поделились аналитики «Авито Услуг».

Лабубу — вирусный феномен 2025 года, зверек с острыми ушами и широкой зубастой улыбкой. В России он постепенно вытесняет с пьедестала традиционных героев детских праздников — медвежат, зайцев и персонажей комиксов. За последний месяц россияне в пять раз чаще искали аниматоров в костюмах Лабубу.

Несмотря на колоссальный рост спроса, средняя стоимость услуги на Урале немного снизилась — на 12% — и начинается от 2200 рублей. По стране средняя цена составляет 2500 рублей.

Ранее челябинский психолог рассказал, влияют ли на психику ребенка страшные куклы Лабубу.