/ Лабрадор-поводырь стала «глазами» для семьи из Челябинска

Собака по кличке Ника может запомнить до 40 маршрутов.

Настоящими «глазами» для слабовидящей семьи из Челябинска стала лабрадор ретривер по кличке Ника. Собака, которая может запомнить до 40 маршрутов, теперь помогает семье Телендей.

Для того, чтобы завести собаку Михаилу и Юлии пришлось лететь за ней в Москву, а также проходить курс обучения. Юлия рассказывает, что идея завести собаку-поводыря пришла к ней из-за желания быть более независимой от мамы.

Решили поискать центр в интернете, и в этот же день подали заявление. 28 декабря нам сказали, что 14 января мы можем приехать за собакой. Мы ездили на поезде в Москву, поездка платная, мы сами ее оплачивали. Находились мы там 2 недели. Курс позволяет привыкнуть к собаке, учебно-кинологический центр проводит обучение по управлению. Самыми сложными были первые пару дней, когда собаку привели к нам в комнату. До этого мы занимались общим и специальным курсам, но по ночам она была в клетке, ночевала отдельно от нас, хотя мы были недалеко. Но, когда тренер уходил мы с собакой не общались, Когда к нам ее привели, был такой момент, не то чтобы сложный, но для собаки достаточно новый. — рассказали сайту «Первый областной» Михаил и Юлия Телендей.

Михаил и Юлия рассказывают, к собаке относятся с большим воспитанием, поскольку за ней требуется постоянный контроль. Кроме Ники у Михаила и Юлии есть еще одна собака, Йоркширский терьер, а также кошка и кролик. Михаил объясняет, контроль по отношению к Нике нужен, иначе две собаки могут разнести всю квартиру. Кроме этого, лабрадор может начать грызть все, что попадется «под мордочку».

Раньше Юлия ходила по важным местам, таким как больница, магазин или аптека только в сопровождении свое мамы. Сейчас же она делает это с помощью собаки-поводыря по кличке Ника. Как рассказала сайту «Первый областной» мама Юлии Светлана Стырова, она готова доверить свою дочь Нике.

Собака, в общем-то, умная, она запоминает все с первого раза, в одну сторону идешь, обратно идет сама. Конечно, был страх, когда они поехали за это собакой. Одни, без меня, вообще за 20 лет был первый раз, конечно переживала. Но сейчас смотрю — собаке доверить можно. Без меня маршруты они не выучат, но в дальнейшем они идут без меня, я только подсказываю. — рассказала сайту «Первый областной» Светлана Стырова.

Юлия и Михаил уже ходили вместе с Никой в поликлинику. Говорят, что никто не обращал внимания на собаку-поводыря. Теперь в планах и семь Телендей — разработка специальных наклеек.

Наклейки, на которых написано «С собакой-поводырем вход разрешен». Соответственно, мы хотим предложить госучреждениям, поликлиникам, аптекам, пекарням, чтобы они наклеили эти наклейки на свои здания. На данный момент есть макет, ищем полиграфию, и будем ходить, искать организацию, или писать им письма.— рассказывают Юлия и Михаил.

А пока что Ника запоминает новые маршруты. Основные для слабовидящего человека, до больницы, аптеки, банка или магазина. И привыкает к новым хозяевам и новой для себя атмосфере.