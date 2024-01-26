Кыштымские блокадники рассказали о своей жизни в осажденном Ленинграде

В 40-х они были детьми, но горькие воспоминания с ними навсегда

На Южном Урале проживают около 150 жителей блокадного Ленинграда, трое из них — в Кыштыме. В канун 80-летия освобождения города на Неве они вспомнили о своей жизни в осажденном городе.

Через пару недель Тамаре Петровне Якушевой исполнится 99. Она вспоминает, что ей было всего 16, когда она приехала в Ленинград из Алтайского края. Девушка успела окончить лишь первый курс фельдшерско-акушерской школы, когда началась блокада. Ее определили на работу в больницу. Выехать из осажденного города Тамара смогла благодаря главврачу больницы, где работала.

Сегодня, несмотря на почтенный возраст, Тамара Петровна ведет активный образ жизни. «Я всегда вела здоровый образ жизни. Работала, неоднократно была занесена на Доску почета. С 1984 года я ходила в „группу здоровья“. С тех пор каждое утро делаю зарядку», — рассказывает она.

Среди тех, кто выжил в блокадном Ленинграде, Нина Иосифовна Соплякова. Она была совсем крошкой, двух с половиной лет, когда фашисты осадили город на Неве. Отец погиб на войне, а девочка с мамой провела в блокаде полгода, после чего они были эвакуированы в Вологодскую область.

«Я родилась в Ленинграде в 1939 году. Мама рассказывала, когда взорвали водопровод, ходили на Неву с бидончиком за водой. Жили в коммунальной квартире на пять семей, комната 11 квадратных метров. Мама работала на заводе, там давали 125 граммов хлеба. Когда нас эвакуировали, мама собрала все вещи в сундук, повесила навесной замок, так они и остались. С собой ничего не взяли», — рассказывает Нина Иосифовна.

Когда после снятия блокады они вернулись в Ленинград, в комнате ничего не осталось, сундук исчез. Пришлось все начинать с нуля.

«Мама работала, я училась в школе № 40, окончила семь классов. После войны на все летние каникулы нас отправляли в лагерь. Потом нам дали участок в городе Луга, мы переехали туда, завели небольшое хозяйство, был деревянный дом. Помню, как покупали первое ватное одеяло, очень радовались. В Луге я окончила 10 классов, поступила в ленинградский техникум. После его окончания я по распределению попала в Кыштым, где 35 лет проработала на обувной фабрике. Мама потом тоже переехала сюда, на Южный Урал», — вспоминает пенсионерка.

Еще один уроженец Ленинграда, Александр Александрович Гурин, который вместе с семьей провел в блокаде первую зиму, помнит больше: как те, кто мог, вывозили с ленинградских улиц тела умерших на санках, как тонули в Ладоге машины, вывозившие эвакуированных, как у самого него по дороге в эвакуацию умер отец, инвалид финской войны.

«Было очень тяжело, но мы выстояли, нас эвакуировали поездом. Я помню, как эвакуированные по Ладожскому озеру на машинах проваливались. Нас вывезли поездом. Кто умирал в пути, с вагонов выносили в теплушки, а там лошади ходили, забирали», — рассказывает Александр Гурин.

После войны восьмилетний Саша и его мама перебрались в Кыштым, который стал им второй родиной.

В канун Дня воинской славы России и памятной даты глава Кыштыма Людмила Шеболаева вручила ветеранам почетные знаки «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», учрежденные правительством Санкт-Петербурга.

«Вы, как никто другой, понимаете ценность человеческой жизни. Вы осознали это в детстве, во время страшной трагедии, войны, унесшей жизни сотен тысяч жителей Ленинграда. Вы смогли выстоять, выжить в этих сложнейших условиях, помогая друг другу. Сегодня вы передаете правдивую историю тех долгих дней блокады Ленинграда. Большое вам спасибо за это», — сказала Людмила Шеболаева.

Героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся почти 900 дней и ночей, завершилась 27 января 1944 года.