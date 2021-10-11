Кыштымская мэрия нашла родственников погибшего 80 лет назад фронтовика

Капсулу с останками солдата передали татарстанские поисковики

В Кыштыме перезахоронят капсулу с останками Василия Архиповича Ламанова, призванного на фронт в 1940 году из Кыштыма. В середине сентября 2021 года администрация Кыштымского округа объявила о поиске его родственников, как как останки и личные вещи солдата были найдены в Крыму. По объявлению в мэрию обратился сын племянницы Василия Ламанова Евгений Юрин. В минувшую пятницу ему передали найденные вещи солдата, а 12 октября у мемориального комплекса «Вечный огонь» в Кыштыме состоится церемония их перезахоронения.

Останки Василия Ламанова и еще 12 солдат были обнаружены в Крыму во время работы поискового отряда из Татарстана.

«По сохранившемуся медальону удалось установить личные данные бойца. На пост администрации, размещённый в группе „Кыштым“ в социальной сети ВКонтакте, почти сразу откликнулся Евгений Юрин, сын племянницы солдата. Помощь в поисках родственников оказал краевед Алексей Мелентьев. С родными связалась глава округа Людмила Шеболаева. Было принято совместное решение о перезахоронении»,— рассказали в мэрии Кыштыма.

В прошлую пятницу, 8 октября, в Нижнекамске состоялась передача родственникам и представителям Кыштымского городского округа капсулы с останками кыштымца, солдата Великой Отечественной войны Ламанова Василия Архиповича.

Он был призван из Кыштыма на службу в 1940 году, Василий Архипович оказался на фронте в самые первые дни войны. Зимой 1942 года в составе 47-й армии Василий Ламанов был переброшен из Краснодарского края на Ак-Манайский перешеек для защиты Крыма. С того времени числился пропавшим без вести. Не вернулись с фронта и два его брата Петр Архипович и Владимир Архипович.

12 октября у мемориального комплекса «Вечный огонь» в Кыштыме состоится церемония перезахоронения капсулы.