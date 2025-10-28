Квартал в Металлургическом районе Челябинска отключили от отопления

Виной всему авария на теплосетях

В Металлургическом районе Челябинска без отопления остался целый квартал в границах улиц Комаровского, Калмыкова, Черкасской и шоссе Металлургов. Когда батареи вновь станут теплыми, рассказали в пресс-службе УСТЭКа.

С 9:00 28 октября без теплоснабжения из-за аварии на сетях вынужденно остаются жильцы 71 многоквартирного дома по:

— улице Комаровского 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 11а, 12, 12а, 13;

— улице Калмыкова, 2, 4, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 8а, 10, 10а, 11, 11а, 11б, 12, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 19, 19а, 19б, 21, 23, 25, 27, 29;

— улице Черкасской, 2а, 2в, 2д, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

— шоссе Металлургов, 33а, 35а, 35б, 47а, 47в, 49, 49а, 51, 51а, 53а, 53б, 55, 55а, 59, 61, 61а, 63.

Также отопления нет в пяти детских садах по адресам: ул. Черкасская,10а; ул. Калмыкова, 9а, 12б, 27а; Комаровского, 10а. Без тепла будут оставаться четыре учебных заведения и три медучреждения.

Отопление подключат в 00:00 29 октября.

