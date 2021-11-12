Кусинский район оперативнее других отвечает на вопросы жителей в соцсетях

Центр управления регионом Челябинской области составил ежемесячный рейтинг

В Челябинской области администрации районов стали быстрее реагировать на жалобы южноуральцев в соцсетях. Лидером за месяц стал Кусинский район. Среднее время ответа — 27 минут, сообщили в пресс-службе Центра управления регионом.

Чаще всего жители задавали вопросы по переселению из ветхого жилья и о льготных лекарствах. На пять минут от лидеров рейтинга отстает Карталинский район. Там на обращения жителей в соцсетях в среднем отвечают за 33 минуты. Замыкает тройку лидеров Пластовский район. Там на обратную связь власти тратят примерно 35 минут.

«Чаще всего задавали вопросы про меры соцподдержки и где можно поставить вакцину. Так, одно из обращений было связано с предоставлением жилья женщине с инвалидностью. Жительницу села Кочкарь поселили в полуразрушенный дом. Об этом сообщили неравнодушные люди. Они пытались добиться нормальных условий проживания. Администрация района прикрепила к женщине социального работника. Он занимается сбором необходимых документов. В ближайшие несколько недель нуждающейся подберут новое жилье», — сообщили в пресс-службе ЦУР Челябинской области.

Худшим в списке оказался Октябрьский район. Там жителям дают ответ в среднем за 19 часов 10 минут.