Курултай Башкирии предлагает запретить продажу игрушечного оружия детям по всей России

Поводом стали инциденты в школах и во дворах

На заседании рабочей группы Курултая Башкирии прозвучало предложение законодательно запретить продажу несовершеннолетним любых изделий, напоминающих оружие. В том числе — пневматики мощностью до 3 Дж, сообщает портал bashinform.ru.

Сейчас такие «игрушки» (пистолеты, револьверы, автоматы) не являются оружием по закону, не требуют лицензии и не имеют возрастных ограничений. Их может купить любой ребенок — в том числе через маркетплейсы.

Однако, как отметили в полиции, подобные изделия все чаще становятся причиной травм и пугающих инцидентов в школах. Так, в Уфе ученик пришел в школу с игрушечным автоматом — в отношении подростка возбуждено уголовное дело, сейчас он находится под домашним арестом. А 16‑летний юноша из Уфы после ссоры с девушкой выстрелил себе в кисть из пневматического пистолета. В городе Октябрьском 16‑летний школьник стрелял из пневматики с балкона по подросткам во дворе — в отношении него также возбуждено уголовное дело.

Инициативу планируют направить на федеральный уровень.

Между тем в Челябинской области ужесточили досмотр при входе в школу. Теперь родители могут довести ребенка лишь до калитки, а уже в самой школе ребенок должен пройти через рамку металлоискателя. Проносить игрушечное оружие в школу также запрещено.