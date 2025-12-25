Пилотный проект Центра социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Челябинской области доказал свою высокую эффективность и востребованность. С мая по декабрь 2025 года его курсы прослушали 35 тысяч 626 человек, сообщает пресс-служба учреждения.
Центр, созданный в феврале 2025 года при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и губернатора Алексея Текслера провел за отчетный период почти 1800 мероприятий. Работа велась в том числе на выездах — на предприятиях, в вузах, ссузах и муниципалитетах области. Также была оказана 521 индивидуальная консультация по сложным правовым ситуациям, а для усиления взаимодействия заключено 74 соглашения с органами власти и работодателями региона.
Как отметил директор центра Михаил Подобед, деятельность организации напрямую влияет на снижение потенциальной конфликтности и повышение уровня безопасности в регионе через просвещение иностранных граждан.
«Цифры говорят сами за себя — спрос на наши услуги огромный как со стороны мигрантов, так и со стороны работодателей», — подчеркнул он.
На базе Центра организованы рабочие встречи с руководством областного управления по вопросам миграции для представителей бизнеса и высших учебных заведений. Эта системная работа, направленная на разъяснение российского законодательства, норм поведения и культурных традиций, способствует профилактике правонарушений, легализации трудовых мигрантов и создает основу для стабильности в Челябинской области.
