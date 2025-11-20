Курильщикам грозит старость в обнимку с кислородным баллоном

Пагубная привычка может привести к хронической обструктивной болезни легких

На этой неделе отмечается Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких — ХОБЛ. Чаще всего заболевание развивается у работников вредных производств, но заработать его могут еще и курильщики. Какие симптомы говорят о недуге, поддается ли он лечению и как поддерживать здоровье легких, Первому областному информагентству рассказал главный пульмонолог Челябинской области доктор медицинских наук, профессор Южно-Уральского государственного медицинского университета Владимир Антонов.

«Мы, медики, выделяем два фактора риска развития ХОБЛ. Это воздействие вредного производства, а также курение сигарет, вейпов, парилок, пассивное курение тоже», — говорит Владимир Антонов.

Распространенность ХОБЛ во всем мире большая, и Челябинская область не исключение. Болезнь является социально значимой и вносит весомый вклад в общую смертность. Причем болезнь молодеет. Если ранее возраст 35 лет был возрастом исключения — пациенту не ставили диагноз «ХОБЛ» априори, то сегодня встречаются и 35-летние пациенты.

«По данным Всемирной организации здравоохранения, хроническая обструктивная болезнь легких занимает третье место в структуре смертности, уступая только болезням сердца и инсультам», — отмечает Владимир Антонов.

При ХОБЛ ткани легких перерастянуты. В них много воздуха, но газообмен заметно снижен, так как ткани не выполняют основную функцию. Поэтому у больных развивается дыхательная недостаточность, а из-за этого плохо снабжаются кислородом все органы и системы.

«Легкие не болят, потому что не содержат нервных окончаний. На ранних стадиях ХОБЛ можно заподозрить по кашлю с мокротой — это самый ранний признак того, что у пациента есть воспаление. Позже к этому присоединяется одышка. Когда одышка становится постоянной, это необратимый процесс. К сожалению, многие пациенты обращаются именно на этой стадии», — говорит Владимир Антонов.

При любом подозрении на хроническую обструктивную болезнь легких нужно идти к терапевту или пульмонологу. Основной метод диагностики ХОБЛ — исследование функции внешнего дыхания (спирометрия), которое объективно покажет наличие бронхиальной обструкции. Самостоятельно такой диагноз себе не поставить.

Хорошая новость в том, что ХОБЛ можно и нужно лечить. Современная медицина позволяет замедлить развитие заболевания, избежать серьезных осложнений и улучшить качество жизни больных.

«Ключевое условие — устранить факторы риска. В первую очередь это отказ от курения. Все разговоры о том, что бросать резко нельзя… это все полная ерунда. Если человек продолжает курить, то и лекарства будут малоэффективны», — подчеркивает пульмонолог.

Сегодня существуют препараты, которые помогают контролировать заболевание, уменьшать частоту обострений и, что особенно важно, останавливать дальнейшее развитие ХОБЛ. Однако успех во многом зависит от отношения пациентов к своему здоровью: своевременного обращения к медикам, соблюдения рекомендаций лечащего врача и отказа от вредных привычек.

На запущенных стадиях болезнь кардинально меняет жизнь человека. Одышка становится постоянной. Она сопровождает любое движение. Потом человек начинает худеть. Меняется цвет кожных покровов, они становятся серыми, с синюшным оттенком. Человек кашляет, мокроты много, но ее трудно откашлять, так как ослабла дыхательная мускулатура. В самых запущенных случаях человек становится кислородозависимым и садится на кислородные концентраторы.

«В крупном промышленном городе атмосфера далека от идеала. Но обычным людям, которые не сталкиваются с активным воздействием производственных факторов и интенсивным курением, бояться развития ХОБЛ не стоит», — успокаивает пульмонолог.

Впрочем заботить о здоровье легких следует всем. И важной мерой профилактики тяжелых обострений является вакцинация.

«Необходимо вовремя вакцинироваться от гриппа и пневмококковой инфекции. Они ведут к обострению ХОБЛ. Прививка сократит количество обострений и будет важным профилактическим моментом в плане дальнейшего прогноза у больных ХОБЛ», — замечает Владимир Антонов.

Для поддержания здоровья легких также полезно санаторно-курортное лечение, выезды на природу, особенно в сосновые леса и на море — в Анапу, Крым. Сочи и Абхазия из-за высокой влажности для людей с болезнями легких, увы, не подходят.

Важна и двигательная активность.

«Наиболее полезно плавание, потому что оно вовлекает все группы дыхательной мускулатуры. Для пациентов, которые не могут плавать, хороша скандинавская ходьба», — рекомендует пульмонолог.

Главный совет для тех, кто уже живет с ХОБЛ: не заниматься самолечением и ходить на прием к пульмонологу. Только врач может корректно подобрать терапию и контролировать состояние пациента.

КСТАТИ

Минздрав РФ рассматривает возможность выделения льготных лекарств для пациентов с ХОБЛ

Официально ХОБЛ не признана социально значимым заболеванием, хотя соответствует всем критериям: высокая растущая смертность в России, инвалидизация среди трудоспособного населения. А каждое тяжелое обострение сокращает жизнь: через пять лет выживает лишь половина пациентов. Поэтому заболевшим важно придерживаться лечения и контролировать болезнь, чтобы избежать обострений.

Пересмотреть отношение к людям с ХОБЛ должно и государство. Об этом Первому областному информагентству рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

«Сейчас бесплатные препараты доступны только при наличии инвалидности, то есть помощь приходит слишком поздно. Но на уровне Минздрава России уже прорабатывается комплекс федеральных мер по борьбе с ХОБЛ, включающий профилактику, диагностику, льготное лекарственное обеспечение. Еще одним важным аспектом должно стать усиление антитабачных мер, включающее повышение минимальной цены на сигареты, — это будет эффективным шагом в сторону усиления профилактики курения как ключевого триггера в развитии заболевания, а также покроет финансирование мер по борьбе с заболеванием», — отметил Ян Власов.