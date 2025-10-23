Курган и Челябинск свяжет скоростной электропоезд

Проект включен в соглашение о сотрудничестве региона с РЖД

Правительство Курганской области и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве на 2026—2030 годы, в рамках которого планируется запуск скоростного электропоезда между Челябинском и Курганом, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Новый маршрут — часть масштабной инвестиционной программы РЖД в регионе. За последние пять лет компания направила в развитие курганской инфраструктуры более 34 миллиардов рублей. Эти средства были инвестированы в том числе в закупку нового подвижного состава и модернизацию путевого хозяйства.

Параллельно с пассажирскими проектами в регионе активно обновляется и парк для грузовых перевозок. Так, для нужд Курганского локомотивного депо был поставлен 121 современный грузовой локомотив серии 2ЭС6.

Помимо запуска электропоезда Курган — Челябинск, соглашение между компанией и областью включает планы по развитию грузовых перевозок, дальнейшей модернизации железнодорожной инфраструктуры и мероприятия по повышению безопасности на объектах транспорта.



В начале июля 2024 года между Челябинском и Курганом запустили первый скоростной электропоезд с полуэкспрессным режимом работы. Он имеет всего шесть промежуточных остановок — Каясан, Щучье, Шумиха, Мишкино, Юргамыш, Курганка. Поезд доезжает из Челябинска до Кургана за 3 часа и 23 минуты.

В конце прошлого года из Челябинска в Екатеринбург запустили электропоезд «Финист».