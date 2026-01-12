Курьерам в Челябинской области платят больше 85 тысяч рублей

Спрос на вакансию вырос на 30% в 2025 году

В Челябинской области все больше людей ищут и находят работу курьера. Этот сегмент рынка труда активно растет — сказался бум на онлайн-покупки и любовь к сервисам доставки. Только за последний год количество вакансий для курьеров в регионе выросло на 7%, а вот число желающих устроиться на такую работу подскочило сразу на 30%, сообщили сайту 1obl.ru в «Авито Работе».

В среднем за полный день с четким графиком предлагают от 86 тысяч рублей в месяц, а за частичную занятость — от 30 тысяч. Но итоговая сумма в кармане сильно зависит от количества выполненных заказов, отработанных смен и даже погоды — за доставку в дождь, снег или праздники часто платят больше.

Доставлять можно пешком, на велосипеде, самокате или машине — некоторые компании даже предоставляют транспорт.