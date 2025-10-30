Курьерам без опыта готовы платить более 170 тысяч рублей в Челябинске

Они возглавили рейтинг самых прибыльных вакансий для новичков

Профессия курьера стала самой высокооплачиваемой на рынке труда Челябинской области для соискателей без опыта работы. В третьем квартале 2025 года среднее зарплатное предложение для начинающих курьеров достигало 178 227 рублей в месяц. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в «Авито Работе».

Зарплата курьеров за год выросла на 21%, значительно опередив другие позиции.

Второе место в рейтинге самых высоких зарплат для новичков заняли барберы — специалисты по мужским стрижкам и бритью. Им работодатели в среднем предлагали 147 500 рублей в месяц, что на 40% выше показателей годичной давности. Замыкают тройку лидеров шиномонтажники со средним предложением в 135 625 рублей в месяц (рост на 16%).

Параллельно эксперты выявили профессии с самым быстрорастущим спросом на начинающих специалистов по всей России. Лидером по динамике стали изолировщики: количество вакансий с пометкой «без опыта» для них выросло почти в 2,5 раза (+148%) с предложением зарплаты около 140 тысяч рублей.

На втором месте по востребованности — отделочники, с ростом числа вакансий на 146%. Ремонтники занимают третье место с увеличением спроса на 119%. Также в топ-5 профессий с растущим спросом на новичков вошли работники кухни и зоотехники.