Курьер из Челябинска сыграл в догонялки в телешоу «Погоня» на ТНТ

На съемки парня отправил его работодатель

22-летний курьер из Челябинска Александр Мурунов принял участие в спортивно-развлекательном шоу «Погоня» (16+) на ТНТ. По правилам игры он должен был убегать от ловцов и зарабатывать на этом деньги. Но получить выигрыш парню не удалось — из игры он выбыл одним из первых, рассказали в пресс-службе телеканала.

Александр Мурунов (на главном фото слева) принял участие в третьем выпуске шоу. Его «коллегами» по съемочной площадке были певец Митя Фомин, блогеры Алана Мамаева и Мухаммад Биттуев, актриса дубляжа Дарья Блохина и другие — всего 15 человек.

По заданию участники должны убегать от ловцов и выполнять определенные задания в течение 80 минут. При этом запрещено находиться на одном месте дольше трех минут. За каждую минуту игрокам на счет зачислялась определенная сумма. На спине у каждого была специальная лента. Если ловец ее сорвал — участник выбывает.

Александр Мурунов выбыл третьим: убегая от ловца, он поскользнулся.

«У меня было хорошее преимущество, я попытался убежать, но поскользнулся и упал. Ловец смог меня поймать. Я человек, который не любит проигрывать, поэтому мне стало обидно»,— поделился челябинец.

Александр также рассказал, что на шоу попал благодаря своему директору — тот записал парня на кастинг. Уже на съемках он подружился с блогером Мухаммадом Биттуевым.

«Муха — простой человек, без звездного статуса. Я только с ним там общался, смеялся и шутил. Мы даже договорились, что если кто-то из нас выиграет, деньги поделим»,— рассказал наш земляк.

Участие в съемках Александру далось довольно легко. Парень признался, что нервничал по приезде на съемочную площадку, а уже в процессе сосредоточился только на призе.