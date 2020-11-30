Курение и дискотеки: два заведения в Челябинске не соблюдали противоэпидемические меры

Их владельцы оштрафованы на 30 тысяч рублей.

Постановлением губернатора в заведениях Челябинской области из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки и в целях ограничения распространения коронавирусной инфекции запретили проводить дискотеки и курить кальяны. Несмотря на это некоторые предприниматели решили, что правила не для них, и продолжают зарабатывать на веселье горожан.

«В ходе очередной проверки соблюдения требований распоряжения губернатора Челябинской области в баре Banny Barow выявлены факты курения кальяна, в пабе JB проводилась дискотека», — сообщили в мэрии Челябинска.

В отношении юридических лиц, владеющих этими барами, по выявленным нарушениям составлены административные протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Центральным районным судом административные материалы рассмотрены, вынесены решения о наложении административных штрафов в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, что ранее за нарушения санэпидтребований на 30 суток была приостановлена деятельность ресторана «Птичка», находящегося в центре Челябинска. Только владельцы не спешат исполнять постановление в самый прибыльный сезон, продолжая принимать заявки на бронирование новогодних корпоративов. Комментаторы в соцсетях отмечают, что к ним никто не пойдёт даже обедать из-за подмоченной репутации заведения.