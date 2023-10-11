«Курчатов Центр» проведет ярмарку проектов в Челябинске

Школьникам и студентам предложат темы для научной работы

В субботу, 14 октября, «Курчатов Центр» проведет ярмарку проектов для тех, кто мечтает решать серьезные научно-исследовательские задачи. Ярмарка станет частью большого федерального проекта «Сириус. Лето: начни свой проект», сообщает пресс-служба центра.

Принять участие в ярмарке могут школьники 6—11-х классов, а также студенты 1—2-го курсов ссузов.

«На мероприятии наставники презентуют свои проектные задачи, расскажут, где и как будут проходить занятия, а также ответят на вопросы юных исследователей», — замечают в пресс-службе.

Предполагается, что в перспективе школьники смогут представить свои разработки на Всероссийском конкурсе «Большие вызовы» и побывать в образовательном центре «Сириус».

«Ярмарка проектов» начнется в 14:30 по адресу: Челябинск, ул. Ворошилова, 2.