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Челябинская область вошла в пятерку регионов по доступности жилья для учителей

Челябинская область вошла в пятерку регионов по доступности жилья для учителей
Южный Урал , рейтинг , жилье , педагоги
23.12.2016 14:53:12

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22 Декабря 2016, 18:30

Средняя зарплата педагога позволяет купить почти 1 квадратный метр.

Южный Урал оказался на пятом месте по доступности нового жилья для педагогов. На десятом — по доступности недвижимости на вторичном рынке. Исследование проводилось на основании данных Росстата о зарплате в регионах, а также о стоимости на жилье.

Агентство деловой информации Top-RF.ru провело исследование рынка недвижимости в российских регионах с целью выяснить, где квадратный метр жилья является наиболее доступным для педагогов. Возглавили рейтинг Магаданская область, а также Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округа. Челябинская область на рынке «вторички» заняла десятое место, на рынке нового жилья — пятое. Для расчета бралась средняя зарплата учителей и средняя стоимость квадратного метра жилья. В Магаданской области на ежемесячный доход педагога в размере 81111 рублей можно купить 1,532 квадратных метра на первичном рынке или 1,573 — на вторичном рынке недвижимости.

— В первую пятерку рейтинга регионов России по доступности для школьных учителей жилья на первичном рынке недвижимости попали Республика Коми (1,063 квадратных метра) и Челябинская область (0,984 квадратных метра). На вторичном рынке зарплата челябинского учителя позволит купить 0,938 квадратных метра, — передает агентство деловых новостей «Рейтинги и Новости».

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Таким образом, челябинскому учителю потребуется почти 3 года откладывать полностью всю зарплату, чтобы купить себе стандартную квартиру в 33 квадратных метра. Куда хуже обстоят дела в столице. Там учителя могут себе позволить на 1 зарплату 0,671 квадратного метра в новом жилье и 0,729 квадратного метра на вторичном рынке.

При расчетах использовались официальные данные Росстата, касающиеся средней зарплаты работники педагогической сферы, и средние цены на недвижимость.

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