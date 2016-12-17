Челябинская область вошла в пятерку регионов по доступности жилья для учителей

Средняя зарплата педагога позволяет купить почти 1 квадратный метр.
Южный Урал оказался на пятом месте по доступности нового жилья для педагогов. На десятом — по доступности недвижимости на вторичном рынке. Исследование проводилось на основании данных Росстата о зарплате в регионах, а также о стоимости на жилье.
Агентство деловой информации
— В первую пятерку рейтинга регионов России по доступности для школьных учителей жилья на первичном рынке недвижимости попали Республика Коми (1,063 квадратных метра) и Челябинская область (0,984 квадратных метра). На вторичном рынке зарплата челябинского учителя позволит купить 0,938 квадратных метра, — передает агентство деловых новостей «Рейтинги и Новости».
Таким образом, челябинскому учителю потребуется почти 3 года откладывать полностью всю зарплату, чтобы купить себе стандартную квартиру в 33 квадратных метра. Куда хуже обстоят дела в столице. Там учителя могут себе позволить на 1 зарплату 0,671 квадратного метра в новом жилье и 0,729 квадратного метра на вторичном рынке.
При расчетах использовались официальные данные Росстата, касающиеся средней зарплаты работники педагогической сферы, и средние цены на недвижимость.