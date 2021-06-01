Купальный сезон в Миассе официально открыт

В этом году для горожан подготовили 17 пляжей

С сегодняшнего дня, 1 июня, в Миассе официально стартует купальный сезон. Соответствующее постановление подписал мэр города Григорий Тонких. В пресс-службе городской администрации рассказали, где горожанам можно купаться, а где запрещено.

Так, всем необходимым требованиям соответствуют 17 городских пляжей:

ДОЛ «Ильмены» — озеро Ильменское;

пляж базы отдыха «Автозаводский пляж» — озеро Большой Еланчик;

пляж базы отдыха «Молодежная» — озеро Большой Еланчик;

пляж закрытого поселка Еланчик — озеро Большой Еланчик;

пляж базы отдыха «Золотые пески» — озеро Тургояк;

пляж базы отдыха «Лесная поляна» — озеро Тургояк;

пляж базы отдыха «Зеленый бор» — озеро Тургояк;

ДОК «Аленушка» — озеро Большой Еланчик;

«Жемчужина Урала» — озеро Тургояк;

«Золотой пляж № 1» — озеро Тургояк;

«Золотой пляж № 2» — озеро Тургояк;

«Золотой пляж № 3» — озеро Тургояк;

«Зорька» — озеро Тургояк;

«Фонград Резорт Отель» — озеро Тургояк;

«Лесное озеро» — поселок Верхний Атлян, разрез № 4;

«Солнечная долина» — река Сыростан;

«Кедр» — озеро Тургояк.

«Установлены следующие разрешенные для организации массового отдыха и купания базы отдыха, прошедшие проверку межведомственной комиссией и отвечающие правилам безопасности: „Автозаводский пляж“ — озеро Большой Еланчик; „Лесная поляна“ — озеро Тургояк; рекреационная зона ООО „Фонград Резорт Отель“ — озеро Тургояк; ООО „Золотой пляж“ — озеро Тургояк; „Золотые пески“ — озеро Тургояк»,— добавили в пресс-службе мэрии.

В связи с особенностями рельефа побережья или дна, а также из-за наличия гидротехнических сооружений запрещено купание в реке Миасс, озере Ильменском, кроме пляжа ДОЛ «Ильмены», Миасском городском пруду, Поликарповском пруду, пруду поселка Строителей, озерах Кошкуль и Инышко.

Напомним, в Челябинске купальный сезон официально открыт с 24 июня. Накануне глава Челябинска Наталья Котова утвердила список мест, где запрещено купаться.