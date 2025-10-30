Кунашакской газете «Знамя труда» исполняется 95 лет

Это одно из старейших изданий Челябинской области

Сегодня, 30 октября, в Кунашакском округе отмечают 95-летие любимой газеты «Знамя труда». Издание прошло большой творческий путь и по праву заслужило любовь и доверие читателей, подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Неизменными отличительными чертами газеты были и остаются высокое качество авторских материалов, внимание к социально значимым темам, искренний интерес к судьбам земляков»,— отметил Алексей Текслер.

Журналисты издания не только на его страницах, но и в социальных сетях освещают актуальные события и отвечают на вопросы, интересующие людей. Благодаря этому аудитория растет, а среди подписчиков появляется немало молодежи.

«Многие годы газета остается не просто средством массовой информации, а добрым помощником и интересным собеседником для своих читателей»,— подчеркнул глава региона.

В юбилей издания Алексей Текслер пожелал журналистам газеты дальнейших успехов.

Не так давно 95-летие отметила другая старейшая газета региона — «Кыштымский рабочий».