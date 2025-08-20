Кунашакский округ отмечает 95‑летие

Почти век назад на его землях сплелись судьбы людей разных народов

Сегодня, 20 августа, жители Кунашакского округа отмечают 95-летие родного края. На территории муниципалитета живут люди разных народов и традиций, которые бережно хранят свое наследие, демонстрируют силу единства и взаимного уважения, отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Перед муниципалитетом стоят важные задачи: создание комфортных условий для жизни, развитие инфраструктуры, поддержка бизнеса и сельского хозяйства, повышение качества и доступности образования и здравоохранения. Над этим мы совместно работаем»,— добавил глава региона.

В округе успешно реализуются программы по ремонту дорог, строительству и модернизации социальных объектов, газификации. Обновляется и коммунальная инфраструктура, в том числе в рамках проекта «Большой ремонт 74».

«Общими усилиями, во многом благодаря трудолюбию и инициативности жителей округа, делаем жизнь лучше и комфортнее»,— резюмировал Алексей Текслер.

Кстати, округ богат не только удивительными людьми, но и множеством рек — по территории муниципалитета их протекает около ста. В числе крупных — Багаряк, Караболка, Синара и другие, которые относятся к бассейну реки Тобол. А еще в регионе 16 памятников истории и культуры, а также 19 памятников архитектуры.