Кунашакские коммунальщики задолжали 18 миллионов рублей за свет и газ

Рассчитаться за ресурсы заставила прокуратура

В Кунашакском районе прокуратура потребовала от местных коммунальных предприятий погасить многомиллионные долги за потребленные энергоресурсы. Как выяснилось, МУП «Балык» и ООО «Стрела» накануне отопительного сезона не заплатили гарантирующим поставщикам около 18 млн рублей. Об этом сегодня, 2 октября, сообщила прокуратура Челябинской области.

Львиная доля этой суммы приходится на муниципальное предприятие, которое задолжало за электричество и газ более 17 млн рублей. ООО «Стрела» накопило долгов на более чем 800 тысяч рублей. По словам старшего помощника прокурора Челябинской области Натальи Мамаевой, кредиторы этих организаций — ООО «НОВАТЭК», АО «Газпром газораспределение Челябинск», ООО «Уралэнергосбыт» и ООО «Озерскгаз».

После вмешательства надзорного ведомства МУП «Балык» погасило часть долга на сумму 11 млн рублей. Вторая фирма рассчиталась с ресурсниками полностью.

Отметим, что по закону наличие долгов за энергоресурсы не должно влиять на сроки начала отопительного сезона.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что по состоянию на июль 2023 года коммунальщики Челябинской области задолжали за газ и свет почти 4,8 млрд рублей. Самыми злостными неплательщиками являются предприятия Златоуста (185 млн), Миасса (184 млн), Катав-Ивановского района (173 млн), Саткинского района (173 млн), Челябинска (125 млн), Троицка (121 млн) и Верхнего Уфалея (103 млн).