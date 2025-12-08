Культурные учреждения Челябинской области переходят в МАХ

Следить за мероприятиями теперь можно в национальном мессенджере

В Челябинской области областные учреждения культуры создают официальные аккаунты в МАХ. Теперь следить за афишами Театра оперы и балета им. М. И. Глинки, Театра драмы имени Наума Орлова, Камерного театра, Театра кукол им. В. Вольховского и театра «Омнибус» можно в национальном мессенджере. Также там можно узнать о грядущих выступлениях музыкантов Челябинской филармонии и Магнитогорской хоровой капеллы.

Жители региона могут узнавать о новых экспозициях в Музее изобразительных искусств, Историческом музее Южного Урала и музее-заповеднике «Аркаим». Свои новости постят Публичная библиотека и библиотека для молодежи. Кроме того, вы можете узнать больше о Доме дружбы народов, Центре народного творчества, Южно-Уральском государственном институте искусств, Миасском колледже искусства и культуры и Магнитогорской консерватории.