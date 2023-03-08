Куличи отправят южноуральским военнослужащим в зону спецоперации

Акцию проводит магнитогорская епархия

В Магнитогорске по благословению епископа Магнитогорского и Верхнеуральского Зосимы проходит благотворительная акция «Кулич солдату». Все желающие могут пожертвовать любую сумму, на собранные деньги закупят куличи и отправят в зону спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе магнитогорской епархии.

В период с 1 марта по 10 апреля около иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в кафедральном соборе Вознесения Христова будет стоять специальная кружка для пожертвований. Затем для южноуральских военнослужащих закупят куличи и отправят их на передовую вместе в другим гуманитарным грузом. Как рассказал изданию «МР-инфо» секретарь Магнитогорской епархии, иеромонах Лаврентий, угощение бойцы получат в послепасхальный период.