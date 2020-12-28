Семья из Агаповки получила подарки от министра

Ирина Буторина присоединилась к всероссийской акции «Елка желаний»

Министр социальных отношений исполнила мечты двух маленьких девочек — сестренок Аитовых из Агаповского района. Своими эмоциями руководитель ведомства поделилась в соцсетях.

«Сегодня познакомилась с замечательными сестренками Полиной и Варварой и с их не менее замечательной мамой. Когда подъезжали к дому, два миленьких личика и четыре ладошки увидели в морозном окне. Поля и Варя с утра нарядились и ждали гостей. Поля встретила словами: „Неужели вы правда приехали?!“ Девчонки просто невероятные: танцуют, поют, рисуют, помогают маме по хозяйству. Мы успели обсудить много наших девичьих секретов! Эта семья одна из тех, в которых есть безусловная любовь!»

Всероссийская акция «Елка желаний» охватила всю область. Мечты сотен детишек исполняют первые лица региона, руководители ведомств, главы муниципалитетов, депутаты и все желающие.