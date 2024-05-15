Куда жаловаться на мусор, скапливающийся на дачном участке соседа

И какое наказание грозит неряхе

Теоретически хозяин дачного участка может делать там все, что пожелает. Однако накопление мусора и прочий беспорядок нарушает закон и мешает соседям собственника. Что считается нарушением и к какой ответственности могут привлечь нерадивого дачника, рассказали эксперты Роскачества.

«По закону собственник должен нести бремя по содержанию своей собственности (статьи 209, 210 ГК РФ). В случае с участком владелец должен поддерживать его в таком состоянии, чтобы он не представлял опасности для окружающих. Можно с уверенностью сказать, что свалки, мусорки, „джунглей“ на участке быть не должно, потому что такие стихийные „залежи“ могут быть опасны для окружающих. Например, повышать опасность пожара», — рассказали в Роскачестве.

Нарушениями можно считать не только свалку и крупногабаритный мусор, но и содержание на участке запрещенных животных, загрязнение почвы, нарушение границ территории, в том числе сорняками и деревьями, и даже аварийное состояние построек, если оно может быть опасно для соседей.

Куда жаловаться и какое наказание может последовать

Сперва нужно попробовать решить все мирным путем и договориться с соседом. Если после разговора он бездействует, можно обратиться в органы земельного или пожарного надзора, а также в администрацию. Жалоба в мэрию может быть коллективной. Для подачи претензии желательно иметь фото- или видеоподтверждение скопившегося мусора.

После проверки собственника могут привлечь к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности по статье 20.4 КоАП РФ, что предусматривает штраф в размере до 15 тысяч рублей.

Если же из-за нарушения этих правил будет нанесен вред окружающим, то собственнику придется возмещать ущерб.

За неоднократные нарушения участок могут изъять в судебном порядке.

«Если собственник имеет участок, предназначенный для ведения сельского хозяйства, жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, но не использует его по целевому назначению три года и более, этот участок могут у него изъять. Но опять же здесь нужно, чтобы кто-то проявил инициативу, а также ранее принятые к нарушителю меры не оказали должного эффекта», — уточнили эксперты Роскачества.

Кстати, даже если свалка возникла не по вине собственника, то за образовавшийся беспорядок все равно отвечает он. Если владелец участка появляется нечасто, то лучше всего огородить землю забором во избежание образования там стихийной свалки.