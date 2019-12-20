Куда уходит детство: жители Каслей могут остаться без катков

Один из них держится на энтузиазме тренера, другой пустует много лет.

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Несмотря на то, что зима наконец-то пришла на Южный Урал, атмосфера в городе Касли совсем непраздничная. Там, где раньше сверкали огни, играла музыка, звенел счастливый смех и поблескивали лезвия коньков — воцарилась тишина.

«Я на коньках стою с детства, еще недавно люди приходили сюда семьями, теперь все разрушено», — говорит местная жительница Надежда Чувильская.

Раньше сказку всему каслинскому народу дарил инициативный дедушка. Добрый старик самостоятельно заливал каток каждую зиму, но в этом году «волшебника» не стало, а другого бескорыстного жителя, пока не нашлось. Еще раньше — в советские годы, каток содержал завод, а после распада Союза, держать на балансе данный объект отказались.

Земля под катком значится как бесхозная, и районная администрация никак не может подойти к этому катку.

«Мы нашли выход: оформить объект можно, как общественную территорию, тогда можно будет направлять деньги на реконструкцию и содержание катка», — объясняет глава города Касли Екатерина Васенина.

Пока власти будут решать бюрократические вопросы, местные активисты скинулись в общий котел, закупили инвентарь: шланги и лопаты, и договорились с местным физкультурно-оздоровительным комплексом — это единственное место в городе, где остались специалисты по заливке льда.

«Мы в настоящий момент уже корочку создали. По ней уже будет создаваться основная наледь. То есть, основная работа по подготовке практически завершена», — и. о. директора каслинского ФОКа Юрий Ремезов.

Кстати, на территории ФОКа есть единственный залитый каток в городе. Вечерами и по выходным дням здесь полно народа, даже турниры по хоккею проводят. И за состоянием катка на протяжении 30 лет пристально следит хоккейный тренер Кирилл Калинин, но и он вскоре собирается уходить с работы, ведь зарплаты в 11 тысяч не хватает на жизнь и содержание родного катка: покупку лопат, шайб, изоленты для клюшек. И если все энтузиасты оставят это дело, велика вероятность, что в канун 2021 года хоккейные площадки точно опустеют.