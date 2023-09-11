Куда сдать ненужную одежду в Челябинске

Рассказываем о благотворительных проектах, храмах и секонд-хендах

В межсезонье южноуральцы начинают утепляться, а летняя одежда отправляется на дальние полки. Вопросы возникают, когда эти полки оказываются забиты: ведь многие каждый сезон покупают новые вещи, а старые при этом никуда не исчезают. Да и теплую одежду спустя несколько сезонов может потребоваться обновить. Корреспондент ИА «Первое областное» разобрался, куда отдать старые вещи так, чтобы они принесли пользу.

«Вещеворот»

Во всех районах Челябинска, а также в Копейске, Магнитогорске и Сатке стоят пункты приема текстиля. Каждый может оставить там ненужные вещи. Затем их соберут организаторы «вещеворота» и распределят по двум направлениям: хорошая, неиспорченная одежда — на бесплатную выдачу и в благотворительный магазин, плохая — в переработку.

Список адресов магазинов и пунктов приема вещей.

«Это не бизнес, а благотворительность. Волонтеры в магазине не берут деньги в руки, это твердое правило. Покупатели сразу кладут рубли в коробочку. Вырученными деньгами мы расплачиваемся за логистику, работу грузчиков, аренду. На эти же деньги устанавливаем новые контейнеры. Это не торговля, мы просто спасаем вещи», — рассказала ранее руководитель уральского региона «Вещеворота» Наталья Выползова.

По воскресеньям и понедельникам часть одежды раздают бесплатно малоимущим. Ими считаются матери-одиночки, многодетные семьи, люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию и недавно вышедшие из тюрьмы. Очередь, как правило, расписана на месяц вперед.

«#Немузеймусора»

Пространство с арт-объектами из пластикового мусора открыли на Кирова, 110. Здесь показаны этапы переработки разных видов вторсырья. А на входе стоят ряды контейнеров. Туда ежедневно можно приносить одежду.

Важно, чтобы сдаваемая одежда была чистая.

«Одежда имеет свойство протухать, сохранять влажность долго. Появляется плесень и в результате грязные вещи могут испортить целую партию других вещей», — отметила руководитель проекта Яна Трудкова.

Кроме того, здесь по гигиеническим соображениям не принимают нижнее белье, купальники, носки и колготки.

Организаторы «немузея» проектируют в Миассе центр по переработке текстиля. Яна Трудкова заверила, что построят его уже в следующем году. К тому же сроку в Челябинске увеличат число пунктов приема. В дальнейшем центр будет перерабатывать поношенную одежду южноуральцев в утеплитель, который, в том числе, используют при строительстве домов.

«Тогда мы уже будем собирать все. Пока что — только выборочные фракции, в зависимости от состава. А там у нас будет закуплено оборудование, которое позволит перерабатывать все вещи», — поделилась Яна Трудкова.

Хорошие вещи, пусть и с пятнами или небольшими дырами, также могут пойти в подготавливаемую «немузеем» лабораторию апсайклинга. Художники и дизайнеры будут создавать из старой одежды новые коллекции: перешивать, расписывать, добавлять новые элементы.

Комиссионные магазины

«Комиссионки» — это магазины, которые принимают бывшие в употреблении товары: технику, антиквариат, а иногда и одежду. Вещи, разумеется, должны быть в надлежащем состоянии, чтобы магазин мог их в дальнейшем реализовать.





Решение сдать одежду в «комиссионку» не будет благотворительностью, в отличии от других разобранных нами вариантов, но ненужная вещь, пусть и не бесплатно, найдет нового хозяина и получит новую жизнь.

Православные храмы

В пресс-службе Челябинской епархии подтвердили, что вещи на благотворительность примет каждый храм региона. Важно понимать: эту одежду в дальнейшем будут раздавать прихожанам, поэтому она должна быть в хорошем состоянии — не рваная, не затертая, чистая.

Спросом такая помощь пользуется постоянно. В епархии отметили, что поток нуждающихся из числа прихожан никогда не заканчивается.

Кроме того, церкви помогают нуждающимся прихожанам продуктами, а перед началом учебного года — и хорошими канцелярскими наборами.

Отметим, что в комплексных центрах социального обслуживания населения одежду больше не принимают. Представитель центра пояснил, что такая практика была раньше, и некоторые люди до сих пор приходят со старыми вещами. В таком случае благотворителей направляют в церкви.

Приюты для животных

Если вещь заметно истрепалась и предыдущие варианты не подходят, можно попробовать пожертвовать ее в приют для животных. Однако именно одежду принимают не везде. К примеру, в «Наш Дом» просят приносить лишь постельное белье, полотенца и одеяла. Аналогичная ситуация в приюте «Хатико».

Волонтер приюта «Я живой» отметил, что организация примет любую помощь. Применение находят и старым вещам.

«В основном это идет на подстилки для больных животных, которые мерзнут. На розжиг зимой тоже может пригодиться», — пояснили в приюте.

Представитель приюта попросил благотворителей прежде, чем везти помощь, позвонить одному из волонтеров по номерам, указанным в сообществах «Я живой» в соцсетях.