Куда обращаться челябинцам, если дом не подключили к теплу

Батареи в некоторых домах города все еще холодные

«Мне 72 года. Я простыл. Кажется, что многие дома в округе имеют тепло, а до нас из года в год доходит день на пятый после начала отопительного сезона», — пожаловался в редакцию информационного агентства челябинец, житель дома № 35б на улице Чичерина.

В Челябинске отопительный сезон стартовал 3 октября. Сегодня, 10 октября, теплоноситель подан в 97 процентов домов. Однако в некоторых зданиях батареи до сих пор холодные. Погода тем временем не радует: на этой неделе ночью температура воздуха в городе ожидается от +1 до +7 градусов. Информагентство «Первое областное» вместе с экспертами теплоснабжающей компании АО «УСТЭК-Челябинск» выяснили, куда обращаться, если дом не подключили к теплу.

Если нет отопления и горячего водоснабжения

В АО «УСТЭК-Челябинск» отметили, что проблема в таком случае, вероятно, возникла из-за ремонта на сетях, подводящих теплоноситель к дому. Такие ситуации случаются, потому что во время подачи отопления на сетях возможны повреждения.

«Уточните в своей управляющей компании, проводит ли она работы на внутридомовых сетях дома. Если нет, узнайте, какая единая теплоснабжающая организация его обслуживает. В случае если ваш дом находится в зоне теплоснабжения 01, позвоните в АО „УСТЭК-Челябинск“ по телефону контакт-центра 246-40-00. Специалисты компании примут заявку в работу, приступят к поиску и устранению нарушения», — рассказали в компании.

Если отопление в доме есть, а горячей воды нет

В таком случае нужно сразу звонить в управляющую компанию.

«Теплоноситель в дом подан, ограничений со стороны единой теплоснабжающей организации нет — значит, возникли какие-то сложности на внутридомовом оборудовании жилого дома», — пояснили эксперты.

Если есть горячая вода, а отопления нет

Нужно связываться с управляющей компанией или с единой теплоснабжающей организацией. Специалисты должны принять заявку, точечно выяснить причины возникновения проблемы, а в дальнейшем устранить нарушения.

Если в доме вообще нет воды

К каждому дому подходят две системы. Первая — водоснабжения, она доставляет в квартиры воду. Вторая — теплоснабжения, она поставляет в дом отопление и, соприкасаясь с первой системой, подогревает воду.

«Каждая из систем работает автономно, поэтому, если в доме нет ни холодной, ни горячей воды, жителям необходимо обращаться к специалистам, ответственным за водоснабжение города, — МУП „ПОВВ“», — рассказали в АО «УСТЭК-Челябинск».

Если у соседей отопление есть, а у вас — нет

Сюда же относятся случаи, когда отопление по комнатам прошло неравномерно. Нужно звонить в управляющую компанию. Проблема, вероятно, в воздушной пробке. При этом самому открывать задвижки, регулировать отопление в доме, продувать батареи или стояки нельзя.

Если тепла нет в одной из комнат

В этом случае тоже нужно обращаться в управляющую компанию. Как и в ситуациях, когда в батареях слышен гул или стук; подтекают трубы; в подъезде образовался пар или конденсат на стенах.

На случаях с образованием пара в АО «УСТЭК-Челябинск» заострили внимание. В компании напомнили, что при парении или выходе воды на поверхность земли нужно как можно скорее обезопасить себя и окружающих.

«Отойдите от возможного места повреждения, предупредите об опасности окружающих и обязательно позвоните в единую теплоснабжающую организацию или УЖКХ Челябинска», — предупредили эксперты.