В новогодние праздники в Челябинске будет организовано круглосуточное дежурство всех коммунальных служб, чтобы горожане при возникновении ЧП смогли получить необходимую помощь в максимально короткие сроки. Пресс-служба администрации города составила список номеров, по которым можно будет в любое время обратиться в случае возникновения непредвиденных ситуаций.
Управляющие компании:
- ООО УК «Ремжилзаказчик» Центрального района: 263-41-21;
- ООО «УК Ленинского района-7», ООО УК «Ленар», ООО УК «Ленком»: 256-89-94;
- ООО «Антей, Гефест, Титан»: 211-65-82;
- ООО «Хризолит», ООО «Аквамарин», ООО «Аметист»: 248-34-35, 274-42-14;
- ООО УК «Южуралстройсервис»: 225-43-53, 8-951-808-49-94;
- ООО Компания «Жилкомсервис»: контактный центр — 217-00-77, по водоснабжению и отоплению — 775-15-92, по электроснабжению (ООО «Электролюкс») — 775-10-08;
- ООО УК «Альтернатива»: 773-93-34, 214-12-37;
- ООО «ДЕЗ Калининского района»: 268-95-20;
- ОАО «Деметра», «Унита», «Авилум»: 729-88-87;
- ОАО «МЖКО»: 750-02-62;
- ООО УК «Созвездие»: 729-95-15;
- ООО УК «ПЖРЭО Курчатовского района»: 737-32-29;
- ООО «Ремжилзаказчик» Металлургического района: 735-00-68, 725-99-85;
- ООО «Доверие»: 220-30-60;
- ООО УК «Альфа»: 244-45-45, 244-39-98;
- Группа компаний «Тополинка»: 8-800-550-2022;
- ООО УК ЖЭУ «Территория»: 796-14-71, 796-14-39;
- ООО УК «Инженерный комплекс Западный луч»: 202-13-01;
- ООО «УК „Городок ЧВВАКУШ“»: по водоснабжению и отоплению — 8-900-082-10-30, по электроснабжению — 8-900-066-74-49.
Ресурсоснабжающие предприятия:
- АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания-Челябинск»: 246-72-73;
- МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети»: 723-01-87;
- ООО «Тепловые электрические сети и системы», локальные котельные: 735-00-50;
- МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»: контактный центр — 214-00-14, водоканалсети № 1 Металлургический район — 721-26-92;
- ПО «Челябинские городские электрические сети»: Советский район — 237-18-10, Центральный и Калининский районы — 741-36-90, Тракторозаводский район — 775-16-75;
- Филиал ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго»: Курчатовский район — 741-04-15, Ленинский район — 256-07-12;
- ООО «ЭК Маяк», ООО «ЭРГО» — электросетевая компания: 750-42-07, 223-93-73;
- МУП «КОММЕТ» — электрические сети Металлургического района: 8-951-815-79-35, 726-05-51;
- АО «Челябинскгоргаз»: 04, 260-96-50, 260-93-35;
- ООО «Газэнергосервис»: 124, 724-33-03, 724-33-02;
- Диспетчер управления ЖКХ администрации города: 263-21-21.
Внутригородские районы:
- Администрация Калининского района: 791-94-10;
- Администрация Курчатовского района: 741-45-48;
- Администрация Ленинского района: 256-23-05;
- Администрация Металлургического района: 735-80-14;
- Администрация Советского района: 237-26-23, 237-26-33;
- Администрация Тракторозаводского района: 775-30-39;
- Администрация Центрального района: 263-30-04, 264-56-31.