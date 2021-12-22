Куда челябинцам звонить в случае коммунальной аварии в праздники: список номеров

Все службы ЖКХ будут работать в круглосуточном режиме

В новогодние праздники в Челябинске будет организовано круглосуточное дежурство всех коммунальных служб, чтобы горожане при возникновении ЧП смогли получить необходимую помощь в максимально короткие сроки. Пресс-служба администрации города составила список номеров, по которым можно будет в любое время обратиться в случае возникновения непредвиденных ситуаций.

Управляющие компании:

ООО УК «Ремжилзаказчик» Центрального района: 263-41-21;

ООО «УК Ленинского района-7», ООО УК «Ленар», ООО УК «Ленком»: 256-89-94;

ООО «Антей, Гефест, Титан»: 211-65-82;

ООО «Хризолит», ООО «Аквамарин», ООО «Аметист»: 248-34-35, 274-42-14;

ООО УК «Южуралстройсервис»: 225-43-53, 8-951-808-49-94;

ООО Компания «Жилкомсервис»: контактный центр — 217-00-77, по водоснабжению и отоплению — 775-15-92, по электроснабжению (ООО «Электролюкс») — 775-10-08;

ООО УК «Альтернатива»: 773-93-34, 214-12-37;

ООО «ДЕЗ Калининского района»: 268-95-20;

ОАО «Деметра», «Унита», «Авилум»: 729-88-87;

ОАО «МЖКО»: 750-02-62;

ООО УК «Созвездие»: 729-95-15;

ООО УК «ПЖРЭО Курчатовского района»: 737-32-29;

ООО «Ремжилзаказчик» Металлургического района: 735-00-68, 725-99-85;

ООО «Доверие»: 220-30-60;

ООО УК «Альфа»: 244-45-45, 244-39-98;

Группа компаний «Тополинка»: 8-800-550-2022;

ООО УК ЖЭУ «Территория»: 796-14-71, 796-14-39;

ООО УК «Инженерный комплекс Западный луч»: 202-13-01;

ООО «УК „Городок ЧВВАКУШ“»: по водоснабжению и отоплению — 8-900-082-10-30, по электроснабжению — 8-900-066-74-49.

Ресурсоснабжающие предприятия:

АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания-Челябинск»: 246-72-73;

МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети»: 723-01-87;

ООО «Тепловые электрические сети и системы», локальные котельные: 735-00-50;

МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»: контактный центр — 214-00-14, водоканалсети № 1 Металлургический район — 721-26-92;

ПО «Челябинские городские электрические сети»: Советский район — 237-18-10, Центральный и Калининский районы — 741-36-90, Тракторозаводский район — 775-16-75;

Филиал ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго»: Курчатовский район — 741-04-15, Ленинский район — 256-07-12;

ООО «ЭК Маяк», ООО «ЭРГО» — электросетевая компания: 750-42-07, 223-93-73;

МУП «КОММЕТ» — электрические сети Металлургического района: 8-951-815-79-35, 726-05-51;

АО «Челябинскгоргаз»: 04, 260-96-50, 260-93-35;

ООО «Газэнергосервис»: 124, 724-33-03, 724-33-02;

Диспетчер управления ЖКХ администрации города: 263-21-21.

Внутригородские районы: