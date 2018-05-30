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Мастерством мотородео и виртуозного вождения удивят челябинцев

«Кубок Урала 2018» пройдет на парковке у Торгового центра.
сегодня в 16:47
  |  Общество

В ближайшую субботу, 2 июня, на берегу реки Миасс свое умение управлять «железным конем» продемонстрируют мотоциклисты. Здесь состоится первый этап регулярного чемпионата Уральского региона — «Кубок Урала 2018». Соревнования по двум направлениям соберут новичков, любителей и профессиональных спортсменов.

Мотоджимхана или фигурное вождение мотоцикла — это зрелищное спортивное состязание, во время которого участники максимально быстро должны проехать трассу из элементов различной сложности: узкие коридоры, развороты на 360 градусов, восьмерки, змейки, скоростные повороты. В рамках соревнований пройдет и чемпионат по мотородео — парным заездам мотоциклистов, когда один «убегает», второй догоняет. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы чемпионата.

Соревнования пройдут 2 июня на парковке возле Торгового Центра, со стороны набережной реки Миасс. Адрес: улица Каслинская, 64.

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