Кубок СМИ имени Ольги Давиденко проходит в Челябинской области

Вместе с журналистами и блогерами лыжные трассы оценила общественный деятель Ирина Текслер

В эти выходные на горнолыжном курорте «Солнечная долина» проходит Кубок СМИ по горным лыжам и сноуборду имени Ольги Давиденко. Участие в мероприятии приняли не только руководители СМИ, журналисты и блогеры из Челябинской области и других российских городов, но и основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер, передает журналист ИА «Первое областное».

«Чудесная трасса, чудесный солнечный день в чудесной „Солнечной долине“. Мне очень нравится, что Кубок у нас такой разнообразный, что мы можем принять участие в соревнованиях, встать на лыжи, пообщаться. Нас еще ждут пресс-конференции и чудесный музыкальный вечер. Мне кажется, что это самый разнообразный форум, который только существует у нас в Челябинской области»,— поделилась впечатлениями Ирина Текслер.

Общественный деятель призналась, что уже третий год с удовольствием принимает в нем участие, а также отметила, что мероприятие уже перешло границы Урала и становится международным.

Вместе с другими участниками Кубка Ирина Текслер осмотрела трассу, а затем преодолела дистанцию на лыжах. На это у нее ушло чуть более 30 секунд.

Кубок СМИ в Челябинской области проводится с 2012 года. В рамках мероприятия медиаспециалисты из разных городов и даже стран планируют общие проекты, общаются и участвуют в соревнованиях.

Смотрите, как прошел Кубок в прошлом году.