Кто заявился на пост мэра Челябинска: прием документов завершен

Список претендентов вырос до 29 человек

В Челябинской городской думе 17 октября завершили прием документов от кандидатов на должность мэра.



Заявки на участие в конкурсе на должность мэра подали:

Максим Бакулин, 33 года, арбитражный управляющий Ассоциации арбитражных управляющих «Центральное агентство арбитражных управляющих»;

Светлана Мячкова, 43 года, генеральный директор ООО Логистический центр «ФОРВАРД»;

Дмитрий Стариков, 50 лет, арбитражный управляющий Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих „Южный Урал“»;

Георгий Невский, 56 лет, пенсионер МВД;

Илья Царенков, 32 года, руководитель по транспортной логистике ООО «УралТрансКом»;

Юрий Дубовик, 39 лет, главный специалист ООО «Специальная энергия»;

Андрей Неверов, 43 года, генеральный директор ООО «САД»;

Павел Урсаев, 52 года, исполнительный директор ООО «Транском»;

Владислав Жеколдин, 28 лет, самозанятый;

Владимир Корнев, 39 лет, председатель Металлургического отделения ЧелГОО ЧООО «Всероссийское общество инвалидов»;

Владимир Шамне, 50 лет, глава Калининского района города Челябинска;

Алексей Фомин, 39 лет, менеджер ООО «Комус»;

Александр Нечепорук, 64 года, председатель правления ЧРОД «Челябинцы за Социальную Справедливость»;

Павел Сидорович, 38 лет, штурман Учебной авиационной базы;

Александр Камаев, 34 года, начальник отдела контрактной службы Управления капитального строительства администрации города Челябинска;

Павел Жолобов, 40 лет, замгенерального директора АО «Птицефабрика Челябинская», депутат ЗСО;

Ирина Батракова, 45 лет, исполнительный директор ООО «Аллегро»;

Андрей Мищенко, 46 лет, директор МОУ «Славинская начальная общеобразовательная школа»;

Виктор Легенчук, 58 лет, гендиректор ООО «Аргус Групп M»;

Клим Кравцов, 30 лет, исполнительный директор ООО «Завод фонтанных арматур»;

Артем Боровков, 38 лет;

Ксения Кондратова, 39 лет, самозанятый;

Алексей Лошкин, 46 лет, председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области;

Владимир Дмитриев, 25 лет, временно не работающий;

Николай Зайцев, 37 лет, индивидуальный предприниматель;

Анна Карачева, 44 года, заместитель финансового директора ООО «Концерн Митмонд»;

Павел Милешин, 48 лет, укладчик-упаковщик ПАО «ЧКПЗ»;

Мария Хаас, 32 года, гендиректор ООО «Меатэк-Рус»;

Александр Паластров, 57 лет, заведующий обособленным подразделением МБУК «Челябинская централизованная клубная система».

Комиссия проверит документы претендентов и определит список кандидатов, которые будут проходить испытания. Конкурс пройдет 7 ноября. По его итогам комиссия сформирует список кандидатов, из которых депутаты городской думы Челябинска выберут мэра на очередном заседании в ноябре.