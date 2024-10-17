В Челябинской городской думе 17 октября завершили прием документов от кандидатов на должность мэра.

Заявки на участие в конкурсе на должность мэра подали:

  • Максим Бакулин, 33 года, арбитражный управляющий Ассоциации арбитражных управляющих «Центральное агентство арбитражных управляющих»;

  • Светлана Мячкова, 43 года, генеральный директор ООО Логистический центр «ФОРВАРД»;

  • Дмитрий Стариков, 50 лет, арбитражный управляющий Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих „Южный Урал“»;

  • Георгий Невский, 56 лет, пенсионер МВД;

  • Илья Царенков, 32 года, руководитель по транспортной логистике ООО «УралТрансКом»;

  • Юрий Дубовик, 39 лет, главный специалист ООО «Специальная энергия»;

  • Андрей Неверов, 43 года, генеральный директор ООО «САД»;

  • Павел Урсаев, 52 года, исполнительный директор ООО «Транском»;

  • Владислав Жеколдин, 28 лет, самозанятый;

  • Владимир Корнев, 39 лет, председатель Металлургического отделения ЧелГОО ЧООО «Всероссийское общество инвалидов»;

  • Владимир Шамне, 50 лет, глава Калининского района города Челябинска;

  • Алексей Фомин, 39 лет, менеджер ООО «Комус»;

  • Александр Нечепорук, 64 года, председатель правления ЧРОД «Челябинцы за Социальную Справедливость»;

  • Павел Сидорович, 38 лет, штурман Учебной авиационной базы;

  • Александр Камаев, 34 года, начальник отдела контрактной службы Управления капитального строительства администрации города Челябинска;

  • Павел Жолобов, 40 лет, замгенерального директора АО «Птицефабрика Челябинская», депутат ЗСО;

  • Ирина Батракова, 45 лет, исполнительный директор ООО «Аллегро»;

  • Андрей Мищенко, 46 лет, директор МОУ «Славинская начальная общеобразовательная школа»;

  • Виктор Легенчук, 58 лет, гендиректор ООО «Аргус Групп M»;

  • Клим Кравцов, 30 лет, исполнительный директор ООО «Завод фонтанных арматур»;

  • Артем Боровков, 38 лет;

  • Ксения Кондратова, 39 лет, самозанятый;

  • Алексей Лошкин, 46 лет, председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области;

  • Владимир Дмитриев, 25 лет, временно не работающий;

  • Николай Зайцев, 37 лет, индивидуальный предприниматель;

  • Анна Карачева, 44 года, заместитель финансового директора ООО «Концерн Митмонд»;

  • Павел Милешин, 48 лет, укладчик-упаковщик ПАО «ЧКПЗ»;

  • Мария Хаас, 32 года, гендиректор ООО «Меатэк-Рус»;

  • Александр Паластров, 57 лет, заведующий обособленным подразделением МБУК «Челябинская централизованная клубная система».

Комиссия проверит документы претендентов и определит список кандидатов, которые будут проходить испытания. Конкурс пройдет 7 ноября. По его итогам комиссия сформирует список кандидатов, из которых депутаты городской думы Челябинска выберут мэра на очередном заседании в ноябре.