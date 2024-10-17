В Челябинской городской думе 17 октября завершили прием документов от кандидатов на должность мэра.
Заявки на участие в конкурсе на должность мэра подали:
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Максим Бакулин, 33 года, арбитражный управляющий Ассоциации арбитражных управляющих «Центральное агентство арбитражных управляющих»;
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Светлана Мячкова, 43 года, генеральный директор ООО Логистический центр «ФОРВАРД»;
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Дмитрий Стариков, 50 лет, арбитражный управляющий Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих „Южный Урал“»;
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Георгий Невский, 56 лет, пенсионер МВД;
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Илья Царенков, 32 года, руководитель по транспортной логистике ООО «УралТрансКом»;
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Юрий Дубовик, 39 лет, главный специалист ООО «Специальная энергия»;
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Андрей Неверов, 43 года, генеральный директор ООО «САД»;
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Павел Урсаев, 52 года, исполнительный директор ООО «Транском»;
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Владислав Жеколдин, 28 лет, самозанятый;
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Владимир Корнев, 39 лет, председатель Металлургического отделения ЧелГОО ЧООО «Всероссийское общество инвалидов»;
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Владимир Шамне, 50 лет, глава Калининского района города Челябинска;
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Алексей Фомин, 39 лет, менеджер ООО «Комус»;
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Александр Нечепорук, 64 года, председатель правления ЧРОД «Челябинцы за Социальную Справедливость»;
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Павел Сидорович, 38 лет, штурман Учебной авиационной базы;
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Александр Камаев, 34 года, начальник отдела контрактной службы Управления капитального строительства администрации города Челябинска;
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Павел Жолобов, 40 лет, замгенерального директора АО «Птицефабрика Челябинская», депутат ЗСО;
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Ирина Батракова, 45 лет, исполнительный директор ООО «Аллегро»;
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Андрей Мищенко, 46 лет, директор МОУ «Славинская начальная общеобразовательная школа»;
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Виктор Легенчук, 58 лет, гендиректор ООО «Аргус Групп M»;
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Клим Кравцов, 30 лет, исполнительный директор ООО «Завод фонтанных арматур»;
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Артем Боровков, 38 лет;
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Ксения Кондратова, 39 лет, самозанятый;
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Алексей Лошкин, 46 лет, председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области;
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Владимир Дмитриев, 25 лет, временно не работающий;
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Николай Зайцев, 37 лет, индивидуальный предприниматель;
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Анна Карачева, 44 года, заместитель финансового директора ООО «Концерн Митмонд»;
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Павел Милешин, 48 лет, укладчик-упаковщик ПАО «ЧКПЗ»;
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Мария Хаас, 32 года, гендиректор ООО «Меатэк-Рус»;
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Александр Паластров, 57 лет, заведующий обособленным подразделением МБУК «Челябинская централизованная клубная система».
Комиссия проверит документы претендентов и определит список кандидатов, которые будут проходить испытания. Конкурс пройдет 7 ноября. По его итогам комиссия сформирует список кандидатов, из которых депутаты городской думы Челябинска выберут мэра на очередном заседании в ноябре.