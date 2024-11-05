Кто стал пятитысячным подписчиком канала «Первого областного»

Юбилейному подписчику вручили мерч фотовыставки «Призма 15/90»

Пятитысячным подписчиком телеграм-канала «Челябинск. Главное» стала жительница Челябинска Анастасия Ефремова.

Девушка работает в пресс-службе ЧелябГЭТ.

«Друг мне прислал ссылку, мол, подпишись. И вскоре получила сообщение, что я пятитысячный подписчик», — рассказывает Анастасия Ефремова.

Сейчас в ее ведении бюро находок, которое открылось в ЧелябГЭТ 18 октября. Бюро находок собирает все потеряшки в вагонах трамваев. И потом отдает их хозяевам.

Насте подарили мерч фотовыставки «Призма 15/90»: шопер, ежедневник и ручку.