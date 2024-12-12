Кто стал новым прокурором Металлургического района Челябинска

Руководителя представили коллективу и коллегам 11 декабря

Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер 11 декабря представил коллективу и руководителям органов власти нового прокурора Металлургического района города Челябинска, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. На эту должность назначен старший советник юстиции Евгений Баев.

Евгений Михайлович имеет более чем 19-летний опыт работы в органах прокуратуры. В разные годы он занимал должности следователя, помощника Шадринского межрайонного прокурора, заместителя прокурора Целинного района и заместителя прокурора Куртамышского района Курганской области. С августа 2023 года Баев проходил службу в должности прокурора Старобешевского района Донецкой Народной Республики.

Новый прокурор приступил к выполнению своих обязанностей.

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