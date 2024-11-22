Кто поможет бросить курить в Челябинске

Бесплатную поддержку психолога и докторов можно найти в поликлиниках по месту жительства

На волне растущей популярности ЗОЖ в России становится все больше курящих. Такую парадоксальную тенденцию отмечают медики. Но и число желающих бросить курить растет. Как очистить жизнь от никотина, в Международный день отказа от курения мы спросили психолога челябинской ГКБ № 9 Галину Архипкину.

«Сегодня люди стали ответственнее относиться к своему здоровью и чаще обращаются к специалистам, чтобы бросить курить. И попасть к специалисту уже не проблема», — говорит Галина Архипкина.

В ГКБ № 9 работает кабинет отказа от курения. Всего по городу их более десяти. Сотни челябинцев каждый месяц приходят на прием к психологам и докторам, чтобы расстаться с вредной привычкой.

Каждый пациент проходит определенную диагностику. После этого ему разрабатывают индивидуальную программу отказа от курения. Курс реабилитации у всех разный — от двух-трех месяцев до полугода.

«Чем сильнее у человека желание бросить курить, тем дольше длится программа. А если желание пока неясное, слабое, мы предлагаем короткий курс, который укрепит мотивацию человека», — говорит Галина Архипкина.

Отказ от вредной привычки, рассказывает Галина Архипкина, идет постепенно. Сначала пациент сокращает количество сигарет, а только потом пытается от них отказаться. За один день бросают курить единицы. И это нормально. Вместе с психологом человек может пройти два-три цикла лечения.

«Почему это трудно? Кто-то курит, когда тревожится, когда что-то не ладится. Кто-то борется сигаретой с усталостью. Кто-то, напротив, так расслабляется. У других просто выработался рефлекс и они даже не осознают причину своего курения», — рассказывает психолог.

Сначала медики определяют индекс курильщика: узнают стаж курения, оценивают состояние здоровья и риск развития хронических заболеваний, определяют уровень мотивации и вместе с пациентом ставят цель.

Кто-то бросает курить из-за выявленной болезни, молодые девушки — чтобы улучшить цвет лица, а мужчины — ради детей и вторых половинок, чтобы те не дышали парами никотина пассивно.

«Многие признаются, что начали курить подростками. Человек только попробовал, а потом через 15, через 30 лет у него что-то произошло в жизни — и сработал какой-то детонатор, человек начал курить. Поэтому педагоги должны проводить профилактические беседы. Таких разговоров сейчас не хватает», — говорит Галина Архипкина.

Успех лечения, отмечает психолог, завит не только от пациента, но еще и от его окружения. Галина Архипкина призывает родных поддерживать своих близких.

В Челябинске бесплатные кабинеты отказа от курения работают по таким адресам:

ГКБ № 1

— ул. Воровского, 16, телефоны: 728-48-82, 728-49-61;

— ул. Калининградская, 21а, телефон 225-04-43;

— ул. Чехова, 4, телефон 280-01-30.

ГКБ № 2

— пр. Ленина, 82, телефон 265-69-98.

ГКБ № 5

— ул. Каслинская, 60а, телефон 791-59-33.



ГКБ № 6

— ул. Румянцева, 31, телефон 217-15-89;

— ул. Сталеваров, 9, телефон 725-23-04.

ГКБ № 8

—ул. Горького, 18, телефон 775-17-91.

ГКБ № 9

— ул. Электровозная, 5, телефон 251-59-52.

ГКП № 5



— Комсомольский пр., 36а, телефон 741-62-52.

ГКП № 8

— пр. Ленина, 3, телевон 700-00-33, доб. 1202.

Областная клиническая больница № 2

— ул. Гагарина, 18, телефон 217-70-23, доб. 1206.

Областная клиническая больница № 3

— поликлиника № 1 на пр. Победы, 287, телефон 749-99-44;

— поликлиника № 2 на пр. Победы, 376в, телефон 792-99-24.

Челябинский областной кардиологический диспансер

— ул. Можайская, 34, центр здоровья.

Записаться на прием к доктору можно в регистратуре. С собой иметь медицинский полис и паспорт.