Кто из-за морозов не учится во вторую смену в Магнитогорске

В мэрии рассказали, для кого еще отменили занятия

Из-за морозов, которые установились на Южном Урале, в среду, 13 января, в Магнитогорске полностью отменили занятия для учеников первой смены. Спустя несколько часов в мэрии рассказали, будут ли дети учиться во вторую смену.

«13 января в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия для учеников 1—4 классов школ города, которые обучаются во вторую смену», — рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Напомним, в областном центре сегодня не учатся школьники с 1 по 7 класс первой и второй смены. Об отмене занятий в других территориях можно узнать в отдельном материале.