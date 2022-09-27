Кто и как защищает школы в Челябинской области

В зданиях много техники, но слабая охрана

«В широком смысле безопасность охватывает целый спектр направлений. Антитеррористическая безопасность — одно из них. Она предполагает пропускной режим в школе, охрану зданий, наличие видеонаблюдения, тревожной кнопки, сигнализации, оповещения, определенного уровня освещенности и надежного ограждения по периметру школы»,

— рассказывает ИА «Первое областное» пресс-секретарь Минобра Челябинской области Светлана Платонова.

«Если мы получаем сигнал из школы, туда сразу же выезжает ближайшая группа задержания. На месте наша машина будет не позже чем через семь минут. Но, как правило, успеваем за пять»,

— говорит пресс-секретарь Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов.

«В школах, как и в других местах массового пребывания граждан, например, в торговых центрах и магазинах, работают охранники четвертого разряда. Оружие им не положено. Максимум, что можно иметь, — наручники и резиновую дубинку. Если в школу ворвался вооруженный преступник, защитить себя и детей шансов мало»,

— рассказал сотрудник охранного предприятия «Навигатор» Александр.

Стрельба в школе Ижевска, где погибли дети и взрослые, снова поставила в повестку дня вопрос о безопасности всех учебных заведений в России. Редакция ИА «Первое областное» попробовала разобраться, как защищены школы и как можно усилить эту защиту.Сегодня у каждой школы есть собственный паспорт безопасности с рекомендациями МЧС, Росгвардии и ФСБ. Если учебное заведение не выполняет какой-то из пунктов, то 1 сентября его просто не открывают. Но претензий к школам по паспорту безопасности, как правило, не бывает.Каждый год школы вкладывают в безопасность все больше и больше средств: из бюджета области, муниципалитетов, а также деньги родителей.Например, в 2021 году из бюджета области на эти цели направили более 120 млн рублей. А в 2022 году область впервые выделила 100 млн рублей на физическую охрану образовательных организаций с повышенным риском террористической угрозы.С технической точки зрения школы уже похожи на крепость. Но многое решает человеческий фактор, а именно охранник на вахте.Все школы области сейчас находятся под защитой Росгвардии, а также частных охранных организаций. Когда охранник на вахте нажимает тревожную кнопку, и через считаные минуты к учебному заведению приезжает вооруженная группа вневедомственной охраны.Другое дело, что за это время условный преступник уже успевает пройти пост охраны и открыть огонь по людям. Его нужно задерживать не потом, а на входе. И сделать это обязан охранник. Но задача практически невозможная — у охраны не хватает навыков и полномочий.Сторожа на вахте сейчас не сидят. В школах работают лицензированные охранники. Они умеют нажимать тревожную кнопку, вести видеонаблюдение, открывать ворота... Но к встрече с вооруженным преступником не готовы.Стать охранником в наши дни проще простого. Например, челябинская компания «Варяг. Технологии безопасности» предлагает пройти двухнедельные курсы охранников за 2,5 тыс. рублей. В программе — изучение технических средств, медицинская помощь пострадавшим при травмах, приемы психологического воздействия... И ни слова про чрезвычайные ситуации. Отбора по моральным качествам тоже нет. Главное, чтобы человек прошел медкомиссию и не имел непогашенную судимость.Чтобы защитить школы от случайных стрелков, челябинцы предлагают оградить рабочее место охранника бронированным стеклом и ввести систему экстренных оповещений в коридорах и классах.