Кто и где в Челябинске обучает на операторов БПЛА

Это направление пользуется большим спросом у горожан

Ежегодно в первую субботу мая во всем мире отмечают День беспилотника. БПЛА — это высокотехнологичное устройство, которое помогает решать важные задачи в самых разных отраслях — нефтегазовой, агропромышленной, в геологии, поисково-спасательных работах и многих других. Особую роль они играют в зоне специальной военной операции. Научиться управлять беспилотником в Челябинске может любой желающий. Журналист ИА «Первое областное» выяснила, где можно пройти курс и чему там научат.

С 2023 года курс по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов проводят в Челябинском юридическом колледже. Обучение рассчитано на 54 часа и включает как теорию, так и практику. Слушатели узнают, как управлять дронами и применять их в боевых условиях, научатся подготавливать их к полету и осуществлять разведку объектов, устранять неполадки в работе беспилотника и многое другое.

Обучают работе как с гражданскими дронами мультироторного типа, так и FPV-дронами. Последние активно используются в зоне СВО и отличаются высокой скоростью и маневренностью.

Цель обучения — довести работу оператора беспилотника до автоматизма.

«Нужна выработка моторики рук, мышечной памяти, чтобы оператор управлял БПЛА автоматически, не задумываясь, как мы в обычной жизни управляем машиной или ходим пешком»,— отметил Вячеслав Шпаков, директор компании «ТЕХНОПОРТ», совместно с которой колледж запустил курс.

Пройти курс могут челябинцы старше 18 лет, имеющие среднее специальное образование. По окончании выдается удостоверение установленного образца.

Еще одно место, где можно научиться управлять беспилотником, — Школа операторов дронов «АэрогениИ». Наставники, в числе которых и участники спецоперации, научат собирать, программировать и профессионально управлять разными видами дронов в самых разных условиях.

«У нас есть специальный полигон в Копейске неподалеку от озера Курочкино, где мы проводим практические занятия. Там оборудована полетная зона. Также есть ангары для тренировок в закрытом пространстве»,— рассказал журналистам медиахолдинга «Первый областной» партнер Школы операторов дронов Дамир Шамгунов.

Именно там будет проходить интенсивная практика, в ходе которой обучающихся научат выходить из самых разных, в том числе сложнейших, ситуаций.

На обучение принимают всех желающих, в том числе подростков от 15 лет. В Школе предусмотрено несколько программ, в том числе профессиональная и «для себя».