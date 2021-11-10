Кто должен говорить с детьми об «этом»

Главный дерматовенеролог Челябинской области — о необходимости введения в школах уроков полового воспитания

Владимир Жириновский заявил, что в российских школах необходимо ввести уроки полового воспитания. По его словам, это предупредит рост нежелательных беременностей и распространение венерических заболеваний. Но кто должен проводить эту работу — родители, школы, венерологи или и те, и другие, и, возможно, третьи?

ИА «Первое областное» приводит мнение заслуженного врача РФ, главного дерматовенеролога Челябинской области, главного врача Челябинского областного клинического кожно-венерологического диспансера Олега Зиганшина.

— Тенденция сейчас такая, к сожалению, что мы встречаемся с инфекциями, передаваемыми половым путем, у подростков. Лет 15 назад и подумать бы не могли, что дети могут таким образом заразиться. Дискутировать о необходимости лекций не надо — надо вводить их в обязательном порядке. В советское время венерологи читали подобные лекции. И тогда заболеваемость у детей и подростков была на очень низком уровне.

Работа дерматовенерологов, в частности, является профилактической: чтение лекций, ответы на неудобные вопросы. Сейчас такие лекции возможны только по личной договоренности с директором школы или техникума, училища, но это уже поздно — начинать надо со школы. Родители не очень хорошо к таким лекциям относятся: «Как с моими детьми будут о таком разговаривать врачи, а не психологи или педагоги?» Директора школ зачастую тоже стараются уйти от этой темы. Мы, медики, стараемся заниматься проведением этих лекций, но не во все школы можем зайти, даже имея поддержку со стороны законодательства и Минобра в том числе.

Родители должны проводить беседы со своими детьми на тему полового воспитания и ситуаций вокруг этого вопроса, но почему-то это часто откладывают на потом. Возможно, от недостатка информации, знаний или потому что думают, что проблемы могут возникнуть у кого угодно, но не у их детей. А потом уже поздно будет проводить беседу. Вот это откладывание бесед на потом — основной фактор того, что подросток через незащищенный контакт может заразиться. Мы готовы проводить консультации и для родителей, объяснять им, что может произойти с детьми, когда они вступят в половые отношения. Но кто бы собрал такую аудиторию?

До ребенка надо донести информацию не только о том, что существуют инфекции и надо предохраняться. Мы должны в первую очередь говорить об осложнениях — это хронические воспалительные заболевания, которые могут значительно изменить физическое и психическое здоровье человека.

Не только семьи могут рушиться, но молодые люди и вовсе могут не прийти к заключению брака. Поэтому беседы нужны, необходимы. Книг на эту тему, которым можно доверять, в интернете, скорее всего, на первых страницах поисковика не найти.

Еще недавно мы и представить себе не могли, что в магазины, общественный транспорт будут пускать по QR-коду. А ведь по сути это справка о том, что ты привит. А вот о справках об отсутствии инфекций, передающихся половым путем, многие не задумываются.

Почему-то человека для отношений мы себе выбираем по определенным параметрам — телосложению, внешнему виду, наличию машины и так далее. Но забываем спросить, когда он был в последний раз у доктора и был ли вообще. В Европе наличие подобных справок — это давно нормальное явление, ни у кого вопросов не возникает, надо ли стесняться этого.