КСП проверит организацию детского питания в школах Челябинска

Специалисты изучат, как тратятся бюджетные средства

Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит, как в областном центре тратятся бюджетные средства, направленные на питание школьников. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает телеграм-канал ведомства.

Рабочая группа оценит порядок предоставления субсидий, субвенций и других межбюджетных трансферов, а также изучит нормативные акты, регламентирующие порядок предоставления субсидий образовательным организациям. При этом качество питания проверяться не будет.

За качество питания в школах следит другое надзорное ведомство — Роспотребнадзор. Родители также имеют право вести контроль за питанием детей в школах — для этого достаточно обратиться в администрацию образовательного учреждения.

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