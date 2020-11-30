Регоператора капремонтов Челябинской области проверят на предмет целевого расходования средств

Контрольное мероприятие предусмотрено в годовом плане работы контрольно-счётной палаты.

Контрольно-счётная палата Челябинской области с сегодняшнего дня, 30 ноября, приступает к проведению контрольного мероприятия по проверке Регионального оператора капитального ремонта, что было включено в годовой план работы КСП.

«В ходе проверки будут изучены вопросы: результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, объёма и структуры расходов фонда, результатов внутреннего контроля и другие», — сообщили в контрольно-счётной палате региона.

Напомним, что фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» занимается постоянным мониторингом технического состояния всего многоквартирного жилого фонда Челябинской области и своевременной организацией работ по капитальному ремонту.

К слову, итоги проверки КСП Челябинской области будут доступны на официальном сайте ведомства и послужат материалом для дальнейшей работы. Также не исключён факт выявления нарушений, которые могут стать причиной возбуждения уголовного дела.