Крытый хоккейный корт у арены «Трактор» в Челябинске сдадут в конце 2022 года

Губернатор Алексей Текслер посетил спортобъекты в субботний выходной

Сегодня, 8 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил несколько строящихся спортивных объектов. О степени их готовности и своих впечатлениях глава региона поделился в своем Телеграм-канале.

«Рабочая суббота. Объехал несколько важных спортивных сооружений, на которых идет строительство: центр по современному пятиборью „Рифей“, крытый хоккейный корт возле арены „Трактор“ и центр олимпийской подготовки по хоккею. В целом остался удовлетворен. „Рифей“ готов, хоккейные объекты заработают до конца года»,— рассказал Алексей Текслер.

Также губернатор пожелал жителям Челябинской области хороших выходных.

В середине июня Алексей Текслер осмотрел новое здание центра современного пятиборья, которое расположено на территории конноспортивного комплекса «Рифей» и дал распоряжение ускорить затянувшиеся работы и сдать центр в эксплуатацию к 10 июля.