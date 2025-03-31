Крытый каток для УралГУФКа в Челябинске построят в 2026 году

На площадке начались монолитные работы

На северо-западе Челябинска строят крытый каток с искусственным льдом для Уральского государственного университета физической культуры. Завершить работы подрядчик планирует в 2026 году. Двери катка будут открыты не только для студентов вуза и спортсменов, но и для местных жителей, сообщили в пресс-службе ППК «Единый заказчик».

Общая площадь здания составит 5,6 тысячи квадратных метров. Там разместят каток с искусственным льдом, который будет доступен круглый год, трибуны на 200 мест, гардероб, помещение проката и заточки коньков, медицинский и методический кабинеты, зал индивидуальной подготовки и многое другое. Также в помещении будет кафе на 20 мест.

«Строящийся крытый каток предназначен не только для обеспечения образовательной деятельности вуза, но и для проведения соревнований местного уровня по хоккею с шайбой, фигурному катанию и шорт-треку. Также двери нового катка круглогодично будут открыты и для местных жителей»,— рассказали в пресс-службе компании.

Каток строят в рамках госпрограммы «Строительство», куратором которой является Минстрой России.