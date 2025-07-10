Крупный птицеводческий комплекс в Челябинской области оштрафуют за нарушение ветправил

Соседями бойлеров стали воробьи и вороны, которые переносят опасные вирусы

Россельхознадзор выявил грубое нарушение ветеринарных правил на пяти площадках крупного птичеводческого комплекса в Челябинской области. Проверка прошла с 17 по 30 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

Проконтролированы пять площадок предприятия, где содержится родительское стадо и бройлеры, находится инкубатор. Везде есть проблемы с дезинфекцией и изоляцией.

«Так, при въезде на территорию убойной площадки не оборудован въездной дезбарьер; выезд с территории зоны грязных дорог не имеет дезбарьера с возможностью подогрева в зимнее время, для дезобработки выездного транспорта используются древесные опилки, смешанные с 4% каустической содой. В производственных цехах участка убоя и переработки птицы стены не соответствуют требованиям», — перечисляют в Россельхознадзоре.

На некоторых площадках по содержанию бройлеров установлено наличие синантропной птицы — галок, ворон и воробьев, которые являются переносчиками опасных вирусов, и не производится покос травы, что может способствовать гнездованию залетных «гостей».

Также выявлены нарушения и при ведении документации в государственных информационных системах, что приводит к потере прослеживаемости продукции.

Все это является нарушением ветеринарных правил содержания птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа. В этой связи на юрлицо составлены два административных протокола: за нарушение ветеринарно-санитарных правил (грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 60 суток), а также за нарушение технических регламентов (санкция — штраф от 100 до 300 тысяч рублей).

Предприятию предписано устранить нарушения до ноября текущего года.