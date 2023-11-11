Крупный книжный магазин закрывается в Челябинске

«Библио-Глобус» будет работать до 16 ноября

В Челябинске закрывается большой книжный магазин «Библио-Глобус», расположенный в ТРЦ «Фокус». Как сообщили на странице торгового центра в соцсети «ВКонтакте», 16 ноября он будет работать последний день.

«Дорогие друзья! К сожалению, по инициативе московского ТД „Библио-Глобус“, челябинский магазин прекращает свою работу. Он будет работать до 16 ноября включительно»,— сообщили представители ТРЦ.

Причины закрытия магазина неизвестны.

Напомним, что в «Библио-Глобусе» нередко проходили различные встречи с писателями и поэтами, а также презентации книг.