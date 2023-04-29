Крупный град выпал в Златоусте

Фотографиями последствий непогоды поделились местные жители

Накануне, 28 апреля, в Златоусте Челябинской области выпал крупный град. Как сообщили местные жители в одном из городских пабликов в соцсети «ВКонтакте», осадки прошли преимущественно в районе вокзала.

«На вокзале был сильный град»,— рассказала пользователь Галина Гареева-Толматова в паблике «ЧП/ДТП Златоуст».

Кадрами града размером с перепелиное яйцо поделилась и жительница поселка Магнитка Светлана Лекандер.







Фотографию засыпанных градом грядок выложила жительница 7-го участка Елена Веремчук.





«Шикарный был град, зонта больше нет. Жаль, снять не смогла, руки были заняты»,— написала пользователь Ирина Ужегова.

Некоторые комментаторы написали, что град вчера выпал и в Кусе. А в Челябинске вечером прошел дождь, хотя синоптики осадков не обещали.